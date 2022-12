En 2022, l’Etat a déboursé 5,5 milliards pour limiter l’impact de la crise

Pour permettre à sa population de faire face à la crise énergétique (et économique), l’Etat belge a sorti les gros moyens : baisse de la TVA à 6 % sur le gaz et l’électricité, forfait énergétique de base, prime chauffage, chèque mazout, prime pellets… Et puis, une mesure phare pour les consommateurs plus vulnérables : l’élargissement du tarif social. A cela s’ajoutent également des mesures pour aider les entreprises, comme la possibilité de recourir au chômage temporaire en raison de la crise énergétique, ou encore l’instauration du droit passerelle pour les indépendants. Il faut souligner que la Commission européenne considère que les mesures d’aide et de soutien, telles que la baisse de la TVA et les chèques énergie octroyés, ne sont pas assez ciblées sur les ménages et les entreprises les plus fragilisées. Un constat partagé par la Banque nationale de Belgique (BNB).