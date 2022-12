Podcast – Grand Baromètre: la descente aux enfers d’Ecolo à Bruxelles

Ecolo qui n’en finit plus de dégringoler à Bruxelles. Le PTB qui conforte sa troisième place en Wallonie derrière un PS et un MR qui stagnent. Le Vlaams Belang, loin devant les autres en Flandre. Voici quelques-uns des enseignements du Grand Baromètre Le Soir-IPSOS-RTL-Het Laatste Nieuws-VTM.

Sondage réalisé du 21 au 29 novembre 2022 auprès de 2604 répondants. On y trouve aussi les classements de popularité de nos dirigeants. Pour y voir plus clair, on est allé voir Bernard Demonty, chef du service politique.