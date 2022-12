Grand Baromètre: à Bruxelles, Ecolo dégringole et le PTB en hausse

Les verts perdent encore des plumes et deviennent le quatrième parti : socialistes et libéraux font la course en tête. Le PTB s’installe sur le podium et Défi reste stable selon notre sondage Le Soir-RTL Info-Ipsos.

A Bruxelles, la première place aux élections offre généralement la ministre-présidence régionale. Partenaires au gouvernement bruxellois, PS et Ecolo ont, depuis le début de la législature, l’objectif dans le viseur. Au scrutin de mai 2019, les rouges emmenés par Rudi Vervoort ont remporté d’un fil la mise à la Région face à la liste d’Alain Maron. Ecolo terminait, quant à lui, premier dans la circonscription fédérale. Si l’on votait ce dimanche, les verts perdraient bien plus dans la capitale qu’une lutte pour un éventuel leadership. En perte de vitesse depuis mars dernier, les voilà en effet qui dégringolent à la quatrième place des intentions de vote. C’est ce qu’indique notre sondage Le Soir-RTL Info-Ipsos qui porte sur la circonscription fédérale. Le soir du 26 mai 2019, la liste tirée Zakia Khattabi récolte 21,6 % des voix. Le chiffre oscillait entre 18 et 21 % depuis lors. En six mois, les verts ont perdu leurs électeurs avec une régularité de métronome. La tendance est forte et la chute réelle.