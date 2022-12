Podcast - Karen Northshield, victime du 22 mars: «Ma vie a volé en éclats, mes rêves aussi»

La première audience de fond du procès des attentats de Bruxelles s’ouvre ce lundi. Le procès doit durer six mois. A cette occasion, nous avons rencontré Karen Northshield, victime de l’attentat à l’aéroport de Zaventem. Du jour au lendemain, la vie de cette athlète de haut niveau, nageuse et coach de fitness, a basculé. Elle témoigne de son état d’esprit aujourd’hui lors d’une rencontre avec notre équipe, notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux, le photographe Hatim Kaghat et moi même, Sandrine Puissant.

