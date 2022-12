Des fournisseurs tellement sous pression qu’ils ont perdu le goût du risque

Quand les prix s’enflamment, on pourrait être tenté de croire que les fournisseurs sont les premiers à se frotter les mains. Ce sont eux qui émettent les factures… donc qui encaissent le jackpot. Pas si vite. Ces mêmes fournisseurs s’approvisionnent notamment sur le marché pour livrer aux ménages belges du gaz et de l’électricité. Et ils digèrent en fait très mal la situation actuelle. « Tous les fournisseurs confrontés en première ligne à des marchés de gros surchauffés et volatils sont en difficulté. C’est un phénomène européen », lance Nico De Bie, porte-parole de Luminus.