Union européenne: 137 milliards déjà versés

Au total, 725 milliards sont disponibles, sous forme de prêts et de subsides, pour les Vingt-Sept. Objectif : accélérer les transitions verte et numérique.

Que pensez-vous d’un plan de relance de 750 milliards, qui soutiendrait les Etats membres, via des subsides et des prêts, à condition qu’ils s’engagent à effectuer des réformes et des investissements, verts, numériques et sociaux ? Trois quarts des 17.800 citoyens européens interrogés, début octobre, y sont favorables… Selon cet Eurobaromètre publié ce vendredi, les Belges sont encore plus enthousiastes, avec un score de 78 %.