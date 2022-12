Grand Baromètre: le PS en tête, le PTB toujours à la fête en Wallonie

Les intentions de vote sont stables au sud du pays. Si l’on votait demain, Ecolo et Les Engagés feraient partie des perdants.

A un an du début de la campagne électorale pour les élections régionales, fédérales et européennes de mai 2024 (avant les communales à l’automne suivant), le Wallon semble avoir déjà une idée claire de son vote. De vague en vague, le Grand Baromètre Ipsos-RTL Info-Le Soir-Het Laatste Nieuws-VTM évolue peu au sud du pays, même si l’on peut tirer quelques tendances de fond.

Primo, le PS – même s’il est un peu affaibli par rapport au scrutin de 2019 où Paul Magnette, Elio Di Rupo &co avaient récolté 26 % des voix – reste largement premier parti. Les rouges pointent à 23,7 %, ce qui leur permet de creuser l’écart avec le MR. Les bleus sont stables et restent au-dessus de la barre symbolique des 20 %. Il n’y a pas d’« effet Bouchez » ni dans un sens positif ni dans l’autre. On reste toutefois loin de l’objectif des 30 % revendiqué par le Montois qui ne ménage pourtant pas ses efforts.