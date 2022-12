Grand baromètre: pas de prime à la notoriété pour Bouchez en Wallonie

Georges-Louis Bouchez est partout mais pas nécessairement dans le cœur d’une majorité de Wallons. C’est l’un des enseignements du classement des personnalités les plus populaires dans notre Grand Baromètre Ipsos-RTL Info-Le Soir-Het laatste nieuws-VTM. L’hyperactivité du président du MR sur Twitter, dans les médias mais aussi sur le terrain où il enchaîne les opérations de communication et les débats ne paie pas. Ou pas encore. En Wallonie, il perd même quatre places pour se retrouver 17e. La même place qu’en Flandre où il multiplie les interventions à la télévision, en français. On soulignera tout de même que le trublion de la politique belge gagne une place à Bruxelles où il se rapproche désormais du top 5. Georges-Louis Bouchez trouvera peut-être aussi une consolation en observant que juste devant lui, on retrouve Hadja Lahbib, qu’il a propulsé au ministère des Affaires étrangères.

Le Grand Baromètre semble indiquer que la sobriété médiatique fonctionne aussi, voire beaucoup mieux. Désormais simple parlementaire, l’ex-Première ministre, Sophie Wilmès (MR), reste en tête des personnalités politiques en Wallonie. L’effet Jean-Jacques Goldman ?

Dans le reste du classement, on notera la progression d’Alexander De Croo en Wallonie. Il ne paie donc pas les errances de la Vivaldi sur à peu près tous les dossiers. Paul Magnette complète le podium wallon et bruxellois. Toujours en Wallonie, Jean-Luc Crucke qui a quitté le gouvernement wallon est toujours dans le top 10. La plus grosse gamelle est attribuée à Pierre-Yves Jeholet. Le président de la Fédération Wallonie-Bruxelles dégringole de huit places.