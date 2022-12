Les coûts des distributeurs explosent… et les tarifs pourraient suivre

Chez les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), la crise commence aussi à faire mal au portefeuille. Ils ne tirent aucun bénéfice de la hausse des prix du gaz et d’électricité car leur tarif est fixé à l’avance par un régulateur, sur une période donnée (plusieurs années), sans le moindre lien avec le prix de marché. Or quand les tarifs des GRD ont été approuvés… personne n’imaginait la guerre en Ukraine et une escalade des prix. « La crise actuelle impacte Ores au premier plan à deux titres principaux : l’inflation et le prix de l’énergie », explique le plus gros distributeur wallon. Les GRD doivent en effet indexer les salaires (+10 %), ils font également face à des hausses importantes du prix d’achat de certains matériaux (comme les câbles), et doivent aussi acheter de l’énergie (dont le prix explose) pour couvrir leurs besoins propres, éponger les pertes en réseau et fournir certains clients protégés.