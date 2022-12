Grand Baromètre: à Bruxelles, Alexander De Croo est le plus populaire, Hadja Labib fait une entrée remarquée

Dans le classement des personnalités à Bruxelles, Alexander De Croo (Open VLD) prend la tête, Hadja Labib (MR) grimpe dans le top 5 et Elke Van den Brandt (Groen) finit à la dernière place.

A Bruxelles, les trois personnalités politiques les plus populaires ne changent pas par rapport à septembre dernier. Alexander De Croo (Open VLD), Sophie Wilmès (MR) et Paul Magnette forment toujours le trio de tête, selon notre Grand Baromètre Le Soir-RTL-TVI-Ipsos. A une différence près, le libéral flamand ravit la première place à son ancienne ministre des Affaires étrangères. Malgré une moindre visibilité comme députée, celle-ci conserve une très forte popularité dans la capitale au fil des sondages. Sa remplaçante, l’ex-journaliste Hadja Labib (MR), gagne quatre places et s’installe dans le top 5. Derrière l’inamovible ministre de la Santé Frank Vandenbroucke, mais devant son président de parti Georges-Louis Bouchez. Le Montois monte d’un cran, à la sixième place.