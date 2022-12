A Saint-Etienne, la mairie sur un volcan

Le scandale entoure depuis des mois la préfecture de la Loire où règnent chantages et intimidations de la presse. Le maire refuse de démissionner.

C’est une histoire de chantage, de pressions, d’enregistrements compromettants, de barbouzeries et de calomnies. Où la haine côtoye le glauque et où les règlements de comptes sur fond de rivalité recuites sont sans limites. Mais aussi une affaire de démocratie qui entache la vie politique et médiatique française.

Voilà des mois que l’air de Saint-Etienne est devenu irrespirable. En cause, les pratiques de la mairie dans le chef-lieu de la Loire. Mediapart, dès l’été, avait soulevé le couvercle. Une première enquête du site d’informations avait mis au jour les détestables pratiques du maire Gaël Perdriau, qui devait conduire en octobre à son exclusion du parti LR.