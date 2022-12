«Ce serait dommage de ne pas croire au Top 4»

Le soleil parfois timide de Puerto Banus, où le Standard a établi son camp de base jusqu’au 9 décembre, reste une source d’énergie qui stimule les zygomatiques. En Espagne, Arnaud Bodart, comme une bonne partie du groupe liégeois, a le sourire même si l’impatience du retour à la compétition, partiellement comblé par la réception des Grecs de l’Olympiacos dimanche au Marbella Football Center (15h), commence tout doucement à agiter les esprits. « C’est assez spécial car c’est la première fois que l’on s’arrête en novembre, et on va jouer deux matches en six jours (Antwerp et Gand) avant d’à nouveau attendre jusqu’au 6 janvier pour rejouer », s’interroge Arnaud Bodart. « Mais la période de trêve est parfaite en termes de timing : assez longue pour nous permettre de souffler mais pas trop non plus, ce qui ne nous oblige pas à une remise à niveau totale sur le plan physique. »