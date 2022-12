«Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce» élu meilleur film de tous les temps

Ce ne sont pas dix, pas 100, pas 1.000, mais 1.639 critiques, programmeurs, conservateurs, archivistes et universitaires, sondés par la prestigieuse revue Sight and Sound du Bristih Film Institute pour son palmarès décennal, qui viennent de désigner Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, réalisé par Chantal Akerman en 1975 comme « meilleur film de tous les temps ». Devant Hitchcock (Sueurs froides), Orson Welles (Citizen Kane) qui fut numéro 1 de 1962 à 2002 avant de céder la place à Sueurs froides, Ozu (Voyage à Tokyo) et Renoir (La règle du jeu). Et c’est la première fois qu’une cinéaste accède à ce titre prestigieux. Même ailleurs, Chantal Akerman continue de bousculer les codes comme elle l’a fait tout au long de sa carrière ! Il y a donc plusieurs raisons de se réjouir.