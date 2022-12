Procès des attentats de Bruxelles: «Je me suis rendu compte que je ne pourrais jamais fermer ce livre définitivement»

Frédéric était dans le métro, à la station Maelbeek, lors de l’attentat du 22 mars 2016. Il confie son cheminement en tant que « victime non évidente », bien moins blessée que d’autres, non endeuillée, mais qui a dû « vivre avec » l’horreur dans laquelle il s’est retrouvé plongé. Aujourd’hui, il a décidé de se constituer partie civile, pour ne jamais regretter de ne pas l’avoir fait.

La journée, le 22 mars 2016, avait débuté comme une autre. Frédéric Fanuël, fonctionnaire et jeune quinquagénaire, avait déposé ses enfants au collège de Basse-Wavre, puis il avait emprunté le bus Conforto qui allait le mener jusqu’au métro, station Delta. Mais rapidement, des informations avaient circulé : il y avait eu un attentat, à l’aéroport de Zaventem. « Avec les autres passagers, on a échangé sur ce qui se passait, il y avait de la tension… On était encore marqués par les attentats de Paris, on savait qu’il y en avait eu plusieurs qui s’étaient succédé. Tout le monde était à la recherche d’informations ».