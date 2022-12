Thibaut Courtois réagit à l’élimination des Diables de la Coupe du monde: «Cela fait toujours aussi mal...»

La Belgique n’a pas réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football. Les Diables Rouges ont été tenus en échec 0-0 par la Croatie, jeudi, au stade Ahmad Bin Ali d’Al Rayyan, dans leur troisième et dernier match du groupe F. Avec cette défaite, les Diables ont donc officiellement été éliminés de la Coupe du monde 2022. Une terrible déception qui a poussé Roberto Martinez à démissionner de ses fonctions à la tête de notre équipe nationale.

24h après ce jour noir pour tous les supporters des Diables rouges, Thibaut Courtois a tenu à réagir à cette élimination. Sur son compte Instagram, le portier du Real Madrid a posté un message à l’attention des fans, mais également adressé à Roberto Martinez. « Un jour plus tardn notre élimination de la Coupe du monde fait toujours aussi mal, et il faudra un bon moment avant que ce sentiment ne passe. Je voudrais remercier l’ensemble de mes coéquipiers, et plus particulièrement Roberto Martinez pour ce temps passé ensemble. Nous sommes désolés pour les fans, qui sont toujours derrière nous. Nous pouvons seulement vous promettre que nous donnerons toute notre énergie à essayer encore. Merci de votre soutien. »