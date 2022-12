Météo: quand la neige devrait réapparaître en Belgique

Le temps sera très nuageux vendredi après-midi avec quelques faibles averses qui pourront prendre un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima varieront entre 0 ºC en Hautes Fagnes et 5 ou 6 ºC en bord de mer. Le vent généralement modéré de nord-est accentuera la sensation de froid, indique l’Institut royal météorologique (IRM) dans ses prévisions à la mi-journée.

Vendredi soir et la nuit suivante, le temps deviendra sec avec des nuages majoritaires et la possibilité de quelques éclaircies sur certaines régions. Les minima varieront entre -2 ou -3 ºC en Hautes Fagnes voire encore moins dans certaines vallées, -1 ºC en Campine, 0 ou 1 ºC dans le centre et l’ouest, et enfin 2 ou 3 ºC en bord de mer. Le vent restera généralement modéré de nord-est. La formation de quelques plaques de glace n’est pas exclue.

Samedi, le temps sera assez froid mais sec. La nébulosité sera souvent abondante avec seulement la possibilité de quelques éclaircies localisées en début de journée. Les maxima varieront entre -1 et 4 ºC en allant des Hautes-Fagnes vers le littoral. Le vent dans l’ensemble modéré d’est à nord-est renforcera l’impression de froid.

Dimanche, la journée sera grise mais le temps sec. Sur les hauteurs de l’Ardenne, les nuages bas réduiront parfois la visibilité. Les maxima se situeront entre 0 ºC en Hautes-Fagnes et 3 ºC en plaine, sous un vent modéré de secteur est. Dimanche soir et durant la nuit de dimanche à lundi, une zone pluvio-neigeuse gagnera nos régions par le sud.

Début de semaine prochaine

Lundi matin, le ciel sera chargé avec encore des précipitations. En haute Belgique, quelques chutes de neige sont à craindre tandis qu’en basse et moyenne Belgique il s’agira plutôt de neige fondante ou de pluie. Au fil des heures, suite à la légère hausse des températures, les précipitations ne conserveront leur caractère hivernal qu’en Ardenne. En cours d’après-midi, nous devrions retrouver un temps plus sec mais la nébulosité restera abondante. Les maxima se situeront entre 0 degré en Hautes-Fagnes et +5 degrés à la mer, sous un vent faible le plus souvent de secteur nord-est.