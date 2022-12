«La mission de Musiques nouvelles: rendre compte de l’état varié de la création»

En 1962, et plus précisément le 6 décembre avec un premier concert dans le studio 1 de l’INR, Musiques nouvelles voyait le jour sous l’impulsion de Pierre Bartholomée et Henri Pousseur notamment. Soixante ans plus tard, Jean-Paul de Dessy a repris la barre de cet esquif aventureux, œuvrant notamment, depuis sa prise de poste en 1997, à l’ouverture d’une salle à Mons (Arsonic). Alors qu’un coffret vient de paraître et que plusieurs concerts sont prévus, le directeur artistique de l’ensemble aujourd’hui basé à Mons fait le point sur son action et ouvre les perspectives d’avenir. Animé par un souci : servir les compositeurs d’aujourd’hui et de demain.

Vous célébrez les 60 ans de Musiques nouvelles notamment à travers un coffret.