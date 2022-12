«Si tu n’es pas sage…»: la menace de saint Nicolas, une méthode à utiliser?

La tentation est grande d’utiliser le mythe du grand saint ou du Père Noël pour inciter à la sagesse en échange de cadeaux en abondance. Si la méthode peut s’avérer efficace à court terme, l’aspect éducatif est plus limité.

As-tu seulement été sage cette année ? », « N’oublie pas que saint Nicolas te regarde », « Si tu n’es pas sage, tu n’auras pas de cadeaux ! » A l’approche de la Saint-Nicolas, la rengaine qui consiste à faire croire à l’enfant que le grand saint ne passera pas ou qu’il sera moins généreux au moindre faux pas se fait plus fréquente. Une mauvaise note à l’école, une crise de colère ou un manque de propreté et c’est le monsieur à la crosse qui a bon dos. « Honnêtement, utiliser ces petites phrases nous donne un sacré coup de pouce », ironise Gwendoline, maman de deux filles de 3 et 5 ans. « La deuxième se moque de la propreté. Elle préfère jouer plutôt que d’aller aux toilettes. Comme saint Nicolas rédige plusieurs lettres avant le Jour J, j’envisage de glisser une petite phrase à ce propos. Elle écoutera peut-être mieux les conseils qui viennent d’une personne extérieure. »