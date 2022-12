Liaison électrique renforcée entre la Belgique et la France

Les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité belge et français ont inauguré vendredi une interconnexion électrique renforcée entre Avelgem et Avelin, gage selon eux d’une sécurité d’approvisionnement mieux garantie pour les deux pays.

D’un côté, la France ; de l’autre, la Belgique. Et à quelques dizaines de mètres au-dessus du sol, la liaison électrique entre Avelgem et Avelin qu’Elia et RTE, les gestionnaires des réseaux de transport d’électricité belge et français, ont inaugurée ce vendredi. L’interconnexion n’est pas nouvelle, elle existe depuis plusieurs décennies et est même un axe principal dans son genre. Mais son renforcement était devenu nécessaire. Ce qui a nécessité – après plusieurs années de « montage » du dossier – un long chantier de quatre ans et un investissement de quelque 90 millions d’euros, égalitairement répartis entre les deux opérateurs nationaux.

Les travaux ont consisté à doter la liaison d’une nouvelle technologie de pointe : des conducteurs HTLS qui sont capables de transporter jusqu’à deux fois plus de courant que des conducteurs classiques. Autrement dit, la capacité d’échanges d’électricité entre la Belgique et la France sur la liaison a doublé, passant de 3 à 6 GW désormais.