Tout ça ne changera pas l’Europe

La foule des grands jours. En tout cas des grands vendredis, jour creux pour le Parlement européen. 535 personnes sur 800. Un bon taux de présence, supérieur à la moyenne au Caprice des dieux. C’est un habitué des lieux qui le dit, Guy Verhofstadt pour balancer un nom. A l’ordre du jour de la séance, l’« événement de suivi » (on a vu passer un communiqué évoquant une « rétroaction post-événementielle ») de la Conférence sur l’avenir de l’Europe. Pour les distraits (majoritaires), on parle d’un processus inédit : l’implication, à l’échelle d’une union de vingt-sept pays, des citoyens dans le processus politique. Lancé en mai 2021, ballotté entre une pandémie et surtout une guerre, il a livré, en mai, 49 propositions déclinées en 300 mesures… Des plus ambitieuses aux plus concrètes, sans tabou, pas même celui de la révision des traités européens !