Coupe du monde: Vincent Aboubakar offre la victoire au Cameroun face au Brésil… avant de se faire exclure (vidéo)

Le Brésil n’a pas terminé la phase de groupes du Mondial 2022 de football par une nouvelle victoire. Il s’est incliné 1-0 face au Cameroun, vendredi soir au stade de Lusail. Une superbe reprise de la tête du capitaine des Lions Indomptables Vincent Aboubakar dans le temps additionnel (90e+3) a eu raison des favoris de la compétition.

Et l’auteur de ce joli but, le premier encaissé par les Auriverdes dans la compétition, a eu du mal à contenir sa joie. Il a donc sprinté vers les tribunes en… retirant son maillot ! Grossière erreur quand on connaît le règlement très (trop ?) strict à ce niveau. Et encore plus quand on sait que l’attaquant d’Al-Nassr avait écopé d’un bristol jaune à peine dix minutes plus tôt…

L’arbitre de cette rencontre, M. Elfath, n’a donc eu d’autres choix que d’adresser un deuxième carton au capitaine des Lions Indomptables, synonyme de retour prématuré au vestiaire. Non sans offrir un joli moment de fair-play, en serrant chaleureusement la main du buteur.