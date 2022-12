Quand les gouvernements s’endorment, les extrêmes se réveillent

Notre Grand Baromètre est sans appel. Si des élections étaient organisées ce week-end, près d’un vote sur quatre en Flandre partirait à l’extrême droite, et près d’un sur deux pour une formation qui poursuit la scission du pays. Côté francophone, le PTB se stabilise et même conforte ses positions de troisième force politique de Wallonie et de Bruxelles, derrière le PS et le MR, et devant des écologistes en chute.

Les sondages ne valent pas les urnes, mais ils permettent en tout cas d’émettre l’hypothèse d’un mécontentement grandissant face aux coalitions gouvernementales en place, au cœur d’une crise dont on n’entrevoit pas l’issue. Au fil de nos enquêtes depuis près d’un an, les habitants de ce pays ressentent, toujours plus nombreux et nombreuses, la baisse de leur niveau de vie et commencent à perdre l’espoir d’une solution à court et moyen terme.