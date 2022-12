Coupe du monde 2022: les deux premiers huitièmes de finale avec les Pays-Bas et l’Argentine comme favoris

Les Néerlandais et les Argentins partent favoris contre les Etats-Unis et l’Australie, ce samedi.

La phase de groupes de la Coupe du monde de football à peine terminée vendredi soir, les deux premiers huitièmes de finale du Mondial 2022 sont au programme de samedi, avec Pays-Bas - États-Unis (16h00 HB au stade Khalifa) et Argentine - Australie (20h00 heure belge au stade Ahmad Ben Ali).

Néerlandais et Argentins partent avec les faveurs des pronostics mais n’auront pour autant pas la partie gagnée d’avance, ce Mondial ayant déjà réservé son lot de surprises. L’Argentine de Lionel Messi en a d’ailleurs fait les frais, se faisant surprendre par l’Arabie Saoudite (2-1) pour son entrée en lice dans le tournoi. L’Albiceleste, en quête d’un troisième titre après 1978 et 1986, a ensuite pu redresser la barre en dominant le Mexique et la Pologne, à chaque fois sur un score de 2-0, pour finir en tête du groupe C devant la Pologne, qui défiera la France dimanche.

Lionel Messi et ses équipiers trouveront sur leur route une équipe d’Australie qui a terminé 2e du groupe D à égalité de points avec la France (6), laissant la première place aux Bleus à la différence de buts. Battus 4-1 par la France, les Socceroos ont ensuite dominé la Tunisie (1-0) et le Danemark (1-0) pour forcer les portes des huitièmes de finale du Mondial pour la seconde fois de leur histoire après 2006.

Les Pays-Bas, trois fois finalistes (1974, 1978 et 2010), sont sortis du premier tour en tête du groupe A devant le Sénégal, qui rencontrera l’Angleterre dimanche. Un Sénégal que les Oranje avaient battu 2-0 pour leur premier match, avant de partager face à l’Equateur (1-1) et de battre le Qatar 2-0.

Face aux troupes de Louis van Gaal, on trouvera les Etats-Unis, qui ont su s’extraire de la phase de poules en terminant à la deuxième place du groupe B avec 5 points, derrière l’Angleterre (7) mais devant l’Iran et le pays de Galles.