Diables rouges: Marc Delire donne son favori pour succéder à Roberto Martinez

Après six ans passé à la tête des Diables rouges, Roberto Martinez a quitté son poste de sélectionneur. Désormais, il faut remplacer l’Espagnol qui était sélectionneur national mais aussi directeur technique de la fédération. Plusieurs noms reviennent régulièrement dans les médias belges : Philippe Clément, Michel Preud'homme ou même Vincent Kompany.

Marc Delire a dévoilé l’organigramme qu’il souhaitait voir à la tête des Diables rouges dans l’émission « Dans le vestiaire ». Un plan assez détaillé qu’il explique ainsi : « Non, non, non. Kompany n'est pas prêt. Je suis d'avis pour Michel Preud'homme, mais il ne faut pas oublier qu'on cherche un sélectionneur mais aussi un directeur technique. Pour le consultant, il faudrait mettre en place le schéma suivant : Marc Degryse comme directeur sportif, Michel Preud'homme en sélectionneur et Karel Geraerts et Wouter Vrancken en adjoints. »