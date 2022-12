Grand Baromètre: les extrêmes séduisent de gauche à droite

Raoul Hedebouw (PTB) et Tom Van Grieken (Vlaams Belang) trustent aussi les podiums quand on demande aux sondés de notre Ipsos-RTLInfo-Le Soir-Het Laatste Nieuws-VTM par qui ils se sentent le mieux représentés.

Les répondants au Ipsos-RTL-Le Soir-Het Laatste Nieuws-VTM sont invités à indiquer par qui ils se sentent le mieux représentés au sein de la classe politique belge. Une question qui se rapproche mais diffère de celle des classements que nous publions par ailleurs, à savoir « qui devrait jouer un rôle important dans les premiers mois ? ». Car quand il s’agit de « représentation » et plus de « rôle à jouer », le Belge est bien plus prompt à soutenir les extrêmes. En Flandre, Tom Van Grieken est ainsi troisième (contre 11e si on devait lui donner des responsabilités). Côté francophone, Raoul Hedebouw est juste derrière Wilmes et De Croo. En Wallonie, le leader du parti d’extrême gauche décroche carrément la première place. Cela semble démontrer que ces deux partis parviennent à mettre en avant les préoccupations de la population, sans toutefois qu’elle rêve de voir leur président aux manettes du gouvernement. Une tendance similaire s’observe avec le président du MR, Georges-Louis Bouchez.