Coupe du monde: l’étonnant record que s’offre l’édition au Qatar après la phase de groupes

La Coupe du monde 2022 est rentrée dans les livres d’histoire en étant le tournoi avec le plus de résultats inattendus au cours d’une phase de groupes, a fait savoir samedi la société de données Nielsen Gracenote.

La victoire 1-0 vendredi soir du Cameroun aux dépens des Brésiliens représentait la douzième et dernière «surprise» survenue lors des phases de poules de cette cuvée 2022. Par le passé, sur les six Coupes du monde qui se sont disputées à 32 équipes (de 1998 à 2018), le record avait été établi en 2002 et en 2010 avec neuf résultats auxquels personne ne s’attendait.

Sur les douze surprises de ce Mondial qatari, Nielsen Gracenote en a classé deux dans la catégorie «choc», à savoir la victoire de l’Arabie saoudite sur l’Argentine (2-1) et le succès camerounais sur le Brésil. Avant cette rencontre, la Seleçao était déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Sa défaite n’a donc eu aucune conséquence.

Les dix autres résultats inattendus de cette édition sont Tunisie - France (1-0), Corée du Sud - Portugal (2-1), Japon - Espagne (2-1), Corée du Sud - Ghana (2-3), Belgique - Maroc (0-2), Équateur - Sénégal (1-2), Australie - Danemark (1-0), Allemagne - Japon (1-2), Qatar - Sénégal (1-3), Japon - Costa Rica (0-1).

Nielsen Gracenote considère comme surprenante, une victoire d’une équipe qui n’avait que 16,7 à 33,3% de chance de l’emporter. Lors des deux succès jugés comme «choquants», l’Arabie saoudite et le Cameroun avaient moins de 16,7% de l’emporter.

Aperçu des résultats les plus surprenants dans les phrases de groupes de Coupe du monde depuis 1998, premier tournoi disputé entre 32 nations.

2022: 12

2010 et 2002: 9

2018: 8

2014 en 1998: 6