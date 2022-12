Coup dur pour le Brésil: deux joueurs vont manquer le reste du mondial

Alors qu’il était titulaire face au Cameroun, ce vendredi soir, Gabriel Jesus est sorti sur blessure en deuxième mi-temps. Le joueur d’Arsenal s’est blessé et va rater le reste de la Coupe du monde.

D’après le journaliste Fabrizio Romano, Gabriel Jesus ne jouera plus durant cette Coupe du monde au Qatar. Le joueur est sorti à cause d’une douleur au genou droit, une douleur plus grave que prévue. Coupe du monde terminée pour l’attaquant qui devrait être de retour pour janvier avec les Gunners.