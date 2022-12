Le militaire d’extrême droite namurois reste suspendu

Par L. Co. et Jo. Ma.

Suspendu trois mois des forces armées, privé de son habilitation de sécurité, visé par une instruction judiciaire, un adjudant namurois proche des milieux hooligans et d’extrême droite a introduit un recours en extrême urgence au Conseil d’Etat. Et a été débouté le 6 octobre, a appris Le Soir. Sa suspension pour une durée de trois mois « reste effective », a tranché le Conseil d’Etat, la juridiction estimant qu’en attendant 13 jours avant d’introduire son recours, le sous-officier n’a pas fait montre d’un réel empressement et que l’urgence ne se justifiait donc pas.

Adepte des « free fights » en forêt, proche d’un des fondateurs du mouvement d’extrême droite « Blood and Honor Wallonie » et membre lui-même d’un groupe Facebook intitulé « Les derniers combattants de Wallonie », admirateur d’Adolf Hitler et de l’idéologie nazie, B. apparaît aussi dans une instruction judiciaire menée à Namur. Son nom a aussi retenu l’attention du Comité P, qui contrôle les services de police : un ou plusieurs agents de la police locale sont suspectés d’avoir consulté les bases de données policières au bénéfice de B. Selon nos informations, rien ne permet toutefois aujourd’hui de lier ces policiers locaux à des mouvances extrémistes.