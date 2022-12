Coupe du monde 2022: moins de pays européens mais une présence record des pays asiatiques en huitièmes de finale

Il n’y aura que huit pays européens en huitièmes de finale du Mondial 2022, alors qu’il y en avait dix à ce stade de la compétition en 2018, en Russie. C’est deux représentants de moins, alors que l’Asie a réussi à placer trois membres de sa confédération pour la première fois de son histoire.

L’Angleterre, la France, la Croatie, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, l’Espagne et la Suisse représenteront l’Europe au deuxième tour de la Coupe du monde au Qatar. En 2018, la Belgique, le Danemark, l’Angleterre, la France, la Croatie, le Portugal, la Russie, l’Espagne, la Suède et la Suisse avaient atteint la phase à élimination directe, soit deux pays de plus qu’en 2022. Seuls des pays européens composaient d’ailleurs les demi-finales du Mondial russe: France-Belgique et Croatie-Angleterre.

L’Amérique du Sud avec le Brésil et l’Argentine, l’Asie avec le Japon et la Corée du Sud et l’Afrique avec le Maroc et le Sénégal ont chacune placé deux équipes au deuxième tour au Qatar. L’Amérique du Nord sera représentée par les États-Unis et l’Océanie par l’Australie, qui évolue néanmoins en tant que membre de la confédération asiatique de football, l’AFC. C’est la première fois de l’histoire que trois pays issus de la confédération asiatique atteignent la phase à élimination directe d’un Mondial, en 92 ans de compétition.