Quelque 700 phoques de la Caspienne retrouvés morts sur les côtes russes

Environ 650 à 700 carcasses ont été découvertes à Makhatchkala, capitale côtière de la république du Daghestan, dans le Caucase du Nord, ont indiqué les autorités locales. L’enquête sur les causes de cette mortalité massive est en cours.

Des centaines de phoques de la Caspienne morts se sont échoués sur les côtes russes de la mer Caspienne, ont annoncé les autorités samedi. La cause de leur mort n’est pas connue.

L’espèce du phoque de la Caspienne est classée comme en voie de disparition par l’Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2008. La population de ces mammifères marins a diminué de quelque 90% lors du siècle dernier, largement à cause de la pollution induite par l’extraction et le raffinage du pétrole. Les phoques sont souvent victimes des marées noires, de braconnage et de surpêche.