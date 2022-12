Successeur de Roberto Martinez, épine dorsale et jeunes: voici les futurs chantiers des Diables rouges

L’heure est à la remobilisation et à la reconstruction car de nouveaux défis, de nouvelles échéances approchent à grands pas. Dans un an et demi à peine, il y aura l’Euro en Allemagne. Bref, l’Union belge doit faire face à présent à quelques chantiers. Le premier concerne le sélectionneur suite à l’annonce du départ de Roberto Martinez.

1. Qui pour succéder à Roberto Martinez ?

Après un peu plus de six années à la tête des Diables rouges, le coach espagnol tire sa révérence. Même si tout le monde n’était pas convaincu par ses compétences, il aura malgré tout réalisé le plus bel exploit du football belge en obtenant une médaille de bronze historique à la Coupe du monde 2018 en Russie.