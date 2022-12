Grand Baromètre: les Belges ont baissé le chauffage autour des 19 degrés

L’énergie la moins chère est celle qu’on ne consomme pas. Ce slogan, entendu ici ou là dans le monde politique et associatif a trouvé une oreille auprès des Belges. Selon notre Grand Baromètre Le Soir-RTL Info-Ipsos-VTM-Het Laatste Nieuws, 81 % des Belges indiquent avoir baissé le chauffage par rapport à l’hiver dernier, sans différence régionale significative.

Les autorités et le secteur privé ont souvent choisi de donner l’exemple en optant pour 19 degrés. C’est souvent le cas aussi des citoyens qui ont baissé le thermostat. Le chiffre 19 est le plus souvent cité par celles et ceux qui ont modéré les chaudières, avec 31 % des répondants. Beaucoup ont aussi opté pour les 20 degrés, soit 25 % à l’échelon du pays. On trouvera encore une proportion appréciable de courageux qui se contente de 18 degrés (18 %). En revanche, pas plus de 20 degrés pour ceux qui font des efforts : ils ne sont que 5 % dans ce cas, contrairement à ceux qui n’ont pas changé leurs habitudes et qui restent, à 30 %, à 20 degrés ou plus.