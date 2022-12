Angèle invite Damso sur scène pour son concert à Paris (vidéos)

Pour son concert à la Paris-La-Défense-Arena vendredi soir, Angèle avait invité Damso pour interpréter leur duo « Démons », extrait du deuxième album de la chanteuse « Nonante-Cinq ». Quelques mois après sa sortie, le morceau interprété par les deux artistes belges a été certifié single de diamant.

Angèle donne un second concert à Paris ce samedi soir, dans le cadre de sa tournée : 70.000 spectateurs ont fait le déplacement pour la voir lors de ces deux dates. Entamée en avril dernier, la tournée se poursuivra jusqu’en mai prochain. De nouvelles dates sont prévues en Belgique, mais aussi au Canada et aux Ettas-Unis, donc deux dates à New York.