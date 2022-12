Les préparatifs pour le couronnement de Charles III ont commencé (photos)

La couronne de Saint Edouard, pièce maîtresse des joyaux de la monarchie britannique, a quitté la Tour de Londres où elle est habituellement exposée au public pour être modifiée pour le couronnement du roi Charles III le 6 mai, a annoncé samedi le palais de Buckingham.

Particulièrement lourde à porter – plus de deux kilos – bien qu’allégée en 1911, cette couronne est la « plus importante et la plus sacrée de toutes les couronnes », selon la description qui en est faite sur le site des palais royaux.

À lire aussi Charles III: «Aucun monarque ne peut, seul, faire ou détruire la fortune et la réputation d’un pays»

Utilisée uniquement pour les couronnements – et de fait, portée pour la dernière fois en 1953 par la reine Elizabeth II – elle a été réalisée pour celui de Charles II en 1661, pour remplacer la couronne médiévale qui a été fondue par les parlementaires en 1649 après l’exécution de Charles Ier.

La couronne a quitté la Tour de Londres pour que puissent commencer « des travaux de modification », selon le palais de Buckingham, la presse évoquant un redimensionnement.

Une seconde couronne

Lors de la cérémonie, Charles III portera également la couronne impériale d’État, que les monarques portent traditionnellement en quittant l’abbaye de Westminster.

Créé pour le couronnement du roi George VI – père d’Elizabeth II – en 1937, cette couronne d’apparat est aussi utilisée lors de l’ouverture de l’année parlementaire.

Devenu roi avec la mort de sa mère la reine Elizabeth II à 96 ans le 8 septembre, Charles, qui a fêté le 14 novembre son 74e anniversaire, sera couronné lors d’une cérémonie tournée « vers l’avenir » tout en étant enracinée « dans la longue tradition et la pompe de la monarchie », selon le palais.