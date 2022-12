Red Lions: une sélection dans la continuité pour le Mondial 2023?

Y-aura-t-il de réelles surprises, lundi, lors de l’annonce de la sélection des Red Lions pour la prochaine Coupe du monde ? Pas certain vu le profil de Michel van den Heuvel qui est plutôt du style conservateur comme l’était déjà son prédécesseur, Shane McLeod. Pourtant, il est déjà essentiel de penser au futur et aux Jeux de Paris, en 2024.

Alors que nos voisins néerlandais, et Jeroen Delmee, ont déjà annoncé leur sélection, il y a près d’un mois, ce n’est que ce lundi, sur le coup de 14 heures, que Michel van den Heuvel communiquera sa liste de 18 joueurs (+ 2 réserves qui seront également du voyage) pour la Coupe du monde qui débutera le 14 janvier prochain, à Bhubaneswar, avec un premier duel face à la Corée. Une étape importante pour les champions du monde en titre qui partiront, dans la foulée, en stage, à Cadix, pour une quinzaine de jours. Un moment que le sélectionneur a longuement maturé comme il nous l‘expliquait il y a quelques semaines. « Je communiquerai ma liste lorsque j’aurai recueilli l’ensemble des informations utiles pour moi et pour l’ensemble du staff. Je dois encore me faire une idée plus précise et surtout prévoir des back-up. Il ne faut pas oublier que le programme se poursuivra à l’issue de la Coupe du monde et même après les Jeux de Paris.