Coupe du monde: pourquoi Kylian Mbappé ne s’adresse-t-il plus aux médias ?

Auteur de trois buts avec la France durant cette Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé fait pourtant silence radio avec les médias. Le joueur du Paris Saint-Germain n’a donné aucune conférence de presse depuis le début de la Coupe du monde. Élu homme du match à deux reprises, l’attaquant français ne s’est pas présenté en conférence de presse d’après-match pour commenter ce prix. Il en a pourtant l’obligation, conformément au règlement de la Coupe du monde relatif aux médias et au marketing, explique ainsi l’Equipe.

La première fois, la Fédération française de football a reçu un avertissement mais à la deuxième reprise, la FFF a dû payer une amende 10 000 francs suisses d’amende (10 200 euros) pour l’absence de Kylian Mbappé en conférence de presse d’après-match suite à son trophée.

D’après le journal français, plusieurs raisons pousseraient l’attaquant à faire silence radio. Le joueur a décidé de se concentrer uniquement sur le terrain et de faire « parler ses pieds » comme il l’avait expliqué en privé. D’une part, l’attaquant souhaiterait éviter d’évoquer les questions sensibles liées à ce Mondial. Il souhaiterait également éviter la question de son avenir et de ses relations avec Lionel Messi et Neymar, toujours dans la compétition avec leur sélection respective.