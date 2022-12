Vaague, c’est Rage «avec» la Machine

Antoine Pierre présentait son projet Vaague samedi à Bozar. Seul sur scène avec une batterie et un ordinateur. Et quelques invités ensuite. Il a déchiré.

Antoine Pierre est seul au centre de la scène, entouré de ses fûts et de ses cymbales. Une attitude de relaxation, les épaules qui se débloquent, les baguettes à la main. Il les lève, et c’est parti. Soudain, des sonorités inédites surgissent, des basses intenses, des tintements aigrelets, une mélodie électronique, des bruits aussi, des voix qui parlent, des sirènes, des craquements, comme des portes qui claquent ou du papier qu’on froisse. Et tout cela se mêle intimement au rythme imposé par le batteur qui frappe ses tambours et ses cuivres dans un tempo carré, soutenu, intense. Qui emporte les spectateurs, ébahis et enthousiastes.