Ryanair fait pression pour que l’Europe soit plus équitable, Belgique comprise

La vie est faite de surprise. Le patron de la compagnie low cost, première compagnie aérienne en Europe, plaide pour l’application plus stricte d’une mesure fiscale environnementale. Qui plus est, pour une question de justice sociale. Qui plus est aussi, il le fait en compagnie de William Todts, le patron de T&E (Transport and Environment), une fédération d’ONG défendant une politique de transport axée sur le développement durable. Depuis 2012, l’Europe soumet les compagnies aériennes opérant dans le ciel européen au départ d’un aéroport européen à une contribution fiscale sur les émissions de carbone. Ce système, appelé ETS (Emissions Trading System) ne s’applique, jusqu’ici, qu’aux vols intra-européens. Les vols qui partent d’Europe vers des destinations plus lointaines, ainsi que les vols dits de transfert, permettant de rejoindre un aéroport de départ pour un vol long-courrier, en sont dispensés.