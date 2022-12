Météo: la Belgique placée en alerte jaune

Au cours de la nuit, la neige commencera également à tomber dans les basses régions de Namur, Luxembourg et Liège. Elle s’accumulera sur les hauteurs et atteindra jusqu’à 5 cm. Le mercure gèlera à -1°C en Hautes Fagnes et montera timidement à 0°C ou 1°C dans le centre, voire 2°C ou 3°C dans le nord. La neige peut être précédée de verglas, met en garde l’IRM. L’IRM conseille dès lors aux automobilistes de se montrer vigilants car les routes seront glissantes.

La neige, fondante a fait son apparition dimanche après-midi dans l’extrême sud du pays, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima ont varié entre -1 et +2°C au sud du sillon Sambre et Meuse, et autour de +2 ou +3°C ailleurs, sous un vent modéré. La zone de précipitation s’étendra en soirée vers le reste du pays, le gros se concentrant sur l’Ardenne.

Au cours de la nuit et lundi matin, la neige fondante pourrait se transformer en neige mouillée, notamment dans les provinces du Hainaut, du Brabant flamand et wallon et du Limbourg, avec des accumulations pouvant atteindre 5 cm par endroits dans le pire des cas. En Flandre occidentale et orientale, on attend principalement des pluies légères et de la neige fondante. Lundi, de l'air plus doux glissera progressivement sur le pays à partir du nord-ouest. La neige se transformera alors en neige fondante et en pluie et la couverture neigeuse formée disparaîtra à nouveau.

Lundi se drapera dans les nuages, puis la neige. Par endroits, une couche de neige pouvant atteindre environ 5 cm pourrait se former d'ici lundi matin. Lundi, il continuera à neiger pendant une longue période et la couche de neige atteindra 5 à 10 cm. En Basse Belgique, les prévisions sont un peu plus incertaines. On attend d'abord de la pluie et de la neige fondante.