Grand Baromètre: Wallons et Bruxellois vont se serrer la ceinture pour les cadeaux de fin d’année

La question peut sembler anecdotique, si ce n’est qu’elle est très représentative des effets de la crise du pouvoir d’achat qui sévit dans notre pays, comme partout ailleurs en Europe : les Belges vont-ils (devoir) se serrer la ceinture à l’occasion des fêtes de fin d’année ? Pour le commerce, pareille question n’a en tout cas rien d’anecdotique car le fait que le consommateur délie ou non les cordons de la bourse en cette période détermine souvent la réussite de l’année…

Selon notre Grand Baromètre Le Soir-RTL Info-Ipsos-VTM-Het Laatste Nieuws, la réponse est relativement rassurante, du moins si on décide d’interpréter les chiffres à l’aune du verre à moitié plein : près d’un Belge sur deux (47 %) affirme en effet vouloir dépenser la même chose que l’année dernière pour les cadeaux de Saint-Nicolas, de Noël et de Nouvel An. Mais on relèvera cependant des différences sensibles selon les régions : si les Flamands dépenseront majoritairement la même chose, soit 51 % d’entre eux, voire davantage (un petit 2 %…), ils ne seront respectivement que 39 % et 36 % en Wallonie et à Bruxelles à vouloir, ou pouvoir, se montrer aussi généreux qu’en 2021.