Bruxelles: l’homme porté disparu retrouvé par la police

Le vendredi 02 décembre 2022 à 23h54, Mussab Anwar Def-Allah KHASAWNEH, un homme âgé de 30 ans, a quitté son domicile situé avenue de l’Héliport à Bruxelles, notifie la police fédérale sur son site internet. Depuis, l’homme ne s’est plus manifesté.

« Mussab Anwar Def-Allah est jordanien, il mesure environ 1m70 et est de corpulence normale. Il a le teint clair, les yeux bruns, les cheveux rasés courts, une barbe et une moustache », décrivent les policiers. « Au moment de sa disparition, il portait un pantalon de pyjama quadrillé (noir-blanc-gris), une veste en cuir noire et des baskets noires avec une semelle blanche ».

Mise à jour : l’homme a été retrouvé ce dimanche en fin d’après-midi, rapporte la police fédérale.