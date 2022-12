La Belgique interdira l’exportation des pesticides les plus dangereux

L’Europe interdit des pesticides dangereux sur son territoire, mais continue de les exporter… Après la France et l’Allemagne, la Belgique veut y mettre fin.

Aussi étrange que cela puisse paraître, la Belgique exporte toujours hors d’Europe des pesticides interdits au sein de l’Union européenne (UE) en raison de leur danger pour la santé humaine et pour l’environnement. Elle n’est pas la seule. L’Italie, l’Allemagne et les Pays-Bas font de même. Dans certains de ces pays, cette situation appartiendra bientôt au passé. Chez nous, la ministre fédérale de l’Environnement, Zakia Khattabi (Ecolo) et le ministre de la Santé Franck Vandenbroucke (Vooruit) présentent un arrêté royal visant à interdire ces exportations à l’été 2023.