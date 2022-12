Johnny Hallyday, un business qui rapporte toujours gros

Cinq ans après la mort du chanteur, « Le Figaro » dévoile dans une enquête comment, à travers un tas de propositions diverses et variées, Johnny continue de vivre… et de rapporter de l’argent.

Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday disparaissait à l’âge de 74 ans. Alors que les commémorations lui rendant hommage sont sur le point d’être lancées, Le Figaro révèle dans une enquête les dessous du « business Johnny », aujourd’hui encore très rentable.

Concerts au cinéma, coffrets des shows, CD et DVD en tout genre, documentaire, (beaux) livres, expo : sa veuve, Laeticia Hallyday, fait tout pour continuer à faire vivre la mémoire du rocker aux 60 ans de carrière. Après une bataille autour de l’héritage du chanteur, elle est en effet aujourd’hui la seule détentrice du droit moral et des trusts du couple, et, comme le souligne Le Figaro, cela implique qu’elle perçoive « 100 % du business Hallyday ».