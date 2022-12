L’UE offre 20 millions à Kagame: le sang n’a pas d’odeur

En Centrafrique, les Rwandais protègent le président Touadera, surveillent les Russes de Wagner, font reculer les islamistes et… sécurisent les gisements d’uranium et de diamants.

Prix Sakharov pour le Docteur Mukwege, accueilli en héros par les institutions européennes, motions réclamant des élections démocratiques au Congo et la fin de l’impunité, autant d’exigences inspirées par le souci des droits de l’homme et de la vie humaine. Mais que pèsent ces belles paroles au regard du « cadeau » qui vient d’être accordé par le Conseil européen à l’armée rwandaise, 20 millions de dollars destinés à soutenir les opérations de maintien de la paix engagées au nord du Mozambique contre les groupes islamistes ? A première vue, rien à redire : l’armée de Paul Kagame, disciplinée, efficace est devenue prestataire de services, quatrième contributeur aux opérations de maintien de la paix de l’ONU au sein desquelles les Européens, Belgique incluse, ne veulent plus risquer leurs vies.