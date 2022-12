Grand Baromètre: pour les Belges, l’indexation ne suffit pas

La réponse est tranchée : « non », à la question de notre Baromètre visant à savoir si l’indexation automatique des salaires est suffisante pour compenser la hausse actuelle des prix. Non, donc, pour 73 % des sondés à l’échelle belge, et davantage encore du point de vue des Wallons : 77 % – les Bruxellois étant négatifs à hauteur de 70 %.

Une claque pour ce mécanisme de protection du pouvoir d’achat, sorte d’exception à la belge à laquelle nos voisins européens n’ont de cesse de s’intéresser et dont l’éventuelle suppression fait figure de tabou dans notre pays ? « Ce résultat n’est pas surprenant », commente Philippe Ledent, économiste chez ING, que nous avons sollicité pour éclairer le propos. « Les répondants ont raison, au sens où l’indexation automatique échoue en effet, aujourd’hui, à les protéger de la hausse des prix et de la baisse consécutive du pouvoir d’achat. »