L’Union Saint-Gilloise part en stage au grand complet

L’Union Saint-Gilloise s’envole ce lundi pour l’Espagne où elle y sera en stage jusqu’à samedi. Et ce, avec Koki Machida, blessé depuis le début de la saison. Ainsi qu’avec un petit nouveau : Casper Terho, un jeune Finlandais de 19 ans.

De retour à l’entraînement depuis lundi dernier, les Unionistes s’offrent, cette semaine, quelques jours de travail sous le soleil d’Algorfa, dans la province d’Alicante. Au programme : deux séances d’entraînement par jour, des activités de teambuilding et de la relaxation en soirée. Ainsi qu’un match amical face à Angers, à la Pinatar Arena vendredi. « Pourquoi Angers ? Car cette équipe est en stage en même temps que nous dans la même région et qu’on recherchait un adversaire de qualité, Angers étant une solide équipe de Ligue 1. Cette rencontre permettra d’effectuer une large revue des troupes car elle se disputera sous un format de 4X30 minutes », précise Karel Geraerts, l’entraîneur saint-gillois qui pourra compter sur son effectif au grand complet, ses internationaux étant de retour. Teddy Teuma (Malte), Anthony Moris (Luxembourg) et Jean-Thierry Lazare Amani (Côte d’Ivoire) sont en effet revenus vendredi.