France: pas encore de leader pour la droite

Un second tour de scrutin sera nécessaire, le week-end prochain, pour désigner le futur patron du parti «Les Républicains ». Eric Ciotti et Bruno Retailleau sont arrivés en tête du premier tour, mais avec un score insuffisant (respectivement 42% et 34%) pour l’emporter dès la première manche. L’outsider, le député du Lot Aurélien Pradié qui jouait la carte du renouveau et de la « droite populaire », a obtenu 22% des voix. 91.000 adhérents étaient appelés à voter, 66.000 s’entre eux ont pris part au vote. Mais malgré cette « excellente participation », selon le mot de la présidente par intérim Annie Genevard, le vote par voie électronique a été critiqué. Le Journal du dimanche a ainsi réussi à faire voter... deux chats ! Fin 2021 déjà, le vote pour désigner la candidate à la présidentielle Valérie Pécresse avait été raillé, lorsque l’inscription d’un chien n’avait pas été détectée par le logiciel.

Ciotti et Retailleau sont deux partisans d’une droite dure. Le premier défend une ligne ultra-sécuritaire. Il avait indiqué, lors de la dernière campagne présidentielle, qu’en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Eric Zemmour, il ne voterait pas pour le premier. Récemment, il n’a pas non plus hésité à saluer le « courage » de la Première ministre italienne Giorgia Meloni qui a refusé le débarquement dans un port de la Péninsule de l’Ocean Viking transportant des migrants en détresse. Bruno Retailleau, venu du Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, incarne une droite plus conservatrice sur les mœurs mais tout aussi rigide sur la question migratoire. Le chef de file des sénateurs LR avait refusé de condamner le député RN Grégoire de Fournas lorsque ce dernier avait lancé « Qu’il retourne en Afrique » dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale devant un député Insoumis de couleur, Carlos Martens Bilongo, qui venait d’évoquer la situation du bateau de migrants.