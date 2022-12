Climat: pas touche aux oeuvres d’art dans les musées

Les attaques contre les oeuvres d’art sont rejetées à 85 % et approuvées à seulement 8 %. Voici encore un enseignement de notre Grand Baromètre.

De la soupe à la tomate lancée sur Les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres, de la purée qui défigure Les Meules de Monet au musée Barberini de Potsdam, la statue de cire du roi Charles entartée au Madame Tussaud de Londres ou encore le visage et la tête d’un activiste collés à la vitrine de La Jeune fille à la perle de Vermeer au Mauritshuis de La Haye. Autant d’actions menées par des militants estimant que la cause climatique n’est pas entendue.

Vu leur impact médiatique, nous avons posé la question de savoir si nos sondés approuvaient ou désapprouvaient. Le verdict est sans appel : ces actions sont impopulaires. Les attaques contre les oeuvres d’art sont rejetées à 85 % et approuvées à 8 %. C’est en Flandre que le rejet est le plus net (88 %) devant la Wallonie (80 %) et Bruxelles (77 %).