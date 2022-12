Grand Baromètre: la coupe du monde au Qatar, un mauvais choix

Plus de 80 % des personnes sondées rejettent le choix du Qatar, mais elles sont beaucoup moins nombreuses (18 %) à boycotter les matchs.

Cela se ressent dans les conversations, le choix du Qatar pour organiser la coupe du monde laisse un goût amer à beaucoup, mais de là à se priver de matchs, il y a de la marge.

C’est ce que traduit assez bien notre Grand Baromètre RTL-Le Soir-Ipsos-Het Laatste Nieuws. Plus de 80 % des personnes sondées désapprouvent le choix du Qatar comme pays hôte. Parmi elles, 18 % ne regardent aucun match.

Le nombre de personnes qui pratiquent le boycott partiel n’est toutefois pas insignifiant : 32 % des personnes qui regrettent le choix du Qatar regardent moins de matchs que d’habitude. On remarquera d’ailleurs que mêmes celles et ceux qui approuvent le choix du Qatar regardent parfois moins la coupe du monde, ils et elles sont 25 % dans ce cas.

Reste à voir si c’est dû à la période de l’année où s’organise la compétition ou un peu de mauvaise conscience…