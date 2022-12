Coupe du monde: Kylian Mbappé entre dans l’histoire après son doublé contre la Pologne (vidéos)

L’attaquant des Bleus est difficilement arrêtable face au but dans cette Coupe du monde, et aura encore l’occasion de le prouver.

Kylian Mbappé a été élu homme du match à l’issue de la victoire 3-1 dimanche de la France contre la Pologne en huitièmes de la Coupe du monde. L’attaquant à une nouvelle fois trouvé le chemin des filets adverses en inscrivant un doublé en seconde période grâce à deux magnifiques frappes (74e et 90e+1). Ses deux réalisations lui permettent de s’isoler en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations. Et ce doublé lui permet aussi d’entrer dans l’histoire du Mondial.

L’attaquant français compte désormais neuf buts en deux Coupes du monde à seulement 23 ans, alors qu’il fêtera son 24e anniversaire le 20 décembre. C’est le premier joueur de moins de 24 ans à atteindre ce total. Il est également à égalité avec Lionel Messi et compte un but de plus que Cristiano Ronaldo (8), mais ces deux derniers ont atteint ce total en cinq éditions. Autant dire que Mbappé est bien parti pour établir un nouveau record à l’avenir.